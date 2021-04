Autismo: Zampa (Pd), diritti vanno rafforzati durante il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sandra Zampa, responsabile Salute del Partito democratico, sottolinea che "la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo quest'anno più che mai svolge la sua funzione di richiamo verso le istituzioni e le persone. È dovere di noi tutti vigilare - si legge in una nota - affinché i diritti delle persone con autismo non siano indeboliti nella situazione di pandemia da Covid-19. Penso ai diritti umani universali quanto a quelli di cure appropriate, vita soddisfacente e partecipante. Non dimentico il diritto a servizi qualificati e supportanti anche per le famiglie". Zampa conclude: "Se viviamo profondamente questa consapevolezza, sarà più facile camminare tutti insieme su percorsi comuni". (Com)