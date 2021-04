Cina: presidente massima autorità legislativa chiede piena attuazione legge sulla biosicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina deve adottare “un approccio olistico” per la salute dei suoi cittadini, garantendo così l’efficace attuazione della legge sulla biosicurezza. Lo ha dichiarato oggi a Pechino il presidente del comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp), Li Zhanshu, nel corso di una riunione sul tema. La legge sulla biosicurezza, approvata lo scorso 17 ottobre e la cui entrata in vigore è prevista per il 15 aprile prossimo, punta a rafforzare le responsabilità del governo in merito alla supervisione e la prevenzione di epidemie e malattie infettive. Secondo Li, si tratta di una “misura giuridica fondamentale”. Il provvedimento prevede inoltre sanzioni amministrative e si avvale della facoltà di revocare gli attestati di pratica per il personale medico che omette o riporta false informazioni su focolai infettivi di varia natura. Tra le sanzioni, la confisca monetaria e una multa pari a un milione di yuan per chiunque sia ritenuto colpevole di aver introdotto sul mercato animali da sperimentazione. Li ha incentivato, a tal proposito, "maggiori sforzi nello studio e nell'applicazione della legge per garantirne la piena efficacia". Ha inoltre suggerito l'adozione di "un sistema di monitoraggio, misure di prevenzione e di controllo per accelerare la costruzione di un quadro giuridico sanitario più strutturato".(Cip)