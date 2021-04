Romania: Ciolacu (Psd) chiede allentamento restrizioni anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini romeni che sono scesi in piazza sentono che lo Stato li ha abbandonati. Ora è il momento per il presidente Klaus Iohannis di annunciare un piano di riduzione graduale delle restrizioni. Lo ha scritto su Facebook il presidente del Partito socialdemocratico (Psd), Marcel Ciolacu. "Non ci sono terroristi, poveri o assassini! Ci sono solo romeni! Romeni disperati. Alcuni muoiono di fame, altri sono esausti dopo un anno di lotta contro la pandemia! Tutti sono indignati per l'arroganza, la mancanza di trasparenza, le decisioni contraddittorie e tutti sentono che lo Stato li ha abbandonati, che sono rimasti soli. Ora è il momento per Iohannis di decidere se è il presidente di tutti i romeni o se continuerà a mantenere il caos nella società. Ora Iohannis deve annunciare con urgenza un piano per una graduale riduzione delle restrizioni", ha scritto Ciolacu su Facebook. "Le persone hanno bisogno di regole chiare che si applichino a tutti, scadenze che forniscano un orizzonte temporale concreto per il ritorno alla normalità e misure coerenti per proteggere il proprio lavoro. Altrimenti, la tensione sociale si trasformerà presto in un terremoto che spazzerà via le possibilità del Paese di superare la crisi", ha detto Ciolacu. (Rob)