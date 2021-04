Vaccino: assessore Lazio, con Astrazeneca siamo agli sgoccioli, temo costretti a stop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Lazio se non arrivano nuove dosi del vaccino Astrazeneca domani sarà necessario purtroppo bloccare le vaccinazioni. Con Astrazeneca siamo agli sgoccioli come dosi disponibili". Lo ha detto lo stesso assessore D'Amato, ospite a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1. "Facciamo circa 9mila dosi di Astrazeneca al giorno e ne abbiamo circa questo numero. Gli altri vaccini li abbiamo in quantità coerente con le prenotazioni prese", ha spiegato l'assessore. Però il generale Figliuolo ha rassicurato dicendo che queste dosi arriveranno a breve, tra oggi e domani? "Per me la parola di alpino è sacra - ha risposto l'assessore -, anche se poi queste dosi bisogna vederle. Già non sarà domani ma ci hanno detto sabato e questo mi preoccupa un po'. Ovviamente questo non dipende da Figliuolo ma della case farmaceutiche". Se le dosi arrivassero davvero sabato domani sarà sospesa la somministrazione di Astrazeneca? "Abbiamo delle difficoltà, non vorremmo sospenderle ma temo saremo costretti. In queste ore stiamo facendo una verifica punto per punto", ha concluso l'assessore. (Rer)