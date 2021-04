Ue: Picierno (Pd), inaccettabile ipotesi Commissione di interrompere collaborazione in ricerca con Paesi fuori da Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea intende escludere i Paesi non Ue dalla collaborazione nella ricerca di alcuni settori strategici. Un orientamento che mi auguro venga accantonato perché produrrebbe danni enormi, rivelandosi controproducente. Lo afferma, in una nota, l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno. "La decisione coinvolgerebbe strumenti fondamentali nell'ambito della sicurezza e delle tecnologie spaziali e andrebbe a recidere importanti partnership con realtà come Gran Bretagna, Israele, Svizzera. L'Unione Europea deve allargare le collaborazioni, in modo funzionale e prospettico, non chiudersi a riccio. Chi governa in Europa deve capire che questa scelta rischia di tagliarci seriamente le gambe, perché parliamo di Paesi che rappresentano una vera locomotiva per il progresso scientifico, in particolare Israele. Capisco che la cautela sia d'obbligo, soprattutto quando si tratta di materie così sensibili, ma i timori non possono farci tornare indietro su questione nodali. Sono convinta che la Commissione saprà trovare una soluzione che ci permetta di progredire, non di arretrare", aggiunge. (Rin)