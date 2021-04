Brasile: covid, oltre 66 mila decessi nel mese di marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha registrato anche la più alta media giornaliera di decessi da inizio pandemia con 2.971 morti al giorno negli ultimi sette giorni, il 42 per cento in più rispetto alla media delle ultime due settimane. Si tratta del sesto giorno consecutivo di record. La media indica che per la prima volta sono stati registrati più di 20 mila decessi in una settimana. Secondo le proiezioni dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) dell'Università di Washington la curva di contagi, morti e occupazione di letti in terapia intensiva è in fase ascendente e rischia secondo gli scienziati di raggiungere il nuovo picco tra maggio e giugno, raggiungendo quasi 500 mila vittime. (segue) (Brb)