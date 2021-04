Russia: Lavrov, Ue ha rapidamente "giurato fedeltà" a Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha rapidamente "giurato fedeltà" al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo ha dichiarato al "Primo Canale" il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, commentando il Consiglio europeo del 25-26 marzo, al quale ha preso parte il capo di Stato Usa. "Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, molte volte, anche dopo questa triste intervista a Joe Biden, ha parlato della nostra disponibilità a lavorare con gli Stati Uniti nell'interesse dei popoli dei due Paesi e della sicurezza internazionale. Se gli Stati Uniti vogliono mettere a repentaglio gli interessi della stabilità e della convivenza globale (ancora pacifica) dell'umanità, non credo che avranno molti sostenitori", ha dichiarato Lavrov. "Le dichiarazioni rese durante il vertice virtuale dell'Ue con Joe Biden non hanno precedenti per me. Non ricordo un simile giuramento di fedeltà", ha sottolineato il ministro russo. (Rum)