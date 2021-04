Rifiuti: commissario Vadalà a Nova, restano solo 30 siti da chiudere, calo multe da 42 a 6,6 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia degli 81 siti di rifiuti, tra discariche abusive e dismesse perché datate e divenute nel frattempo irregolari dal punto di vista ambientale, restano 30 punti da chiudere definitivamente. Obiettivo del neo-nominato commissario unico, il generale Giuseppe Vadalà, è riuscire a espletare le pratiche nei prossimi tre anni di mandato. Interpellato da "Agenzia Nova" Vadalà spiega: "Sto operando già dal 2017 sulle discariche abusive e dismesse e a oggi abbiamo chiuso 51 siti sugli 81 assegnati in otto regioni d'Italia: Veneto, Abruzzo, Lazio e Sicilia. Nel 2014, dopo la sanzione dell'Unione europea" su sentenza della Corte di giustizia europea "il nostro Paese ha iniziato con il pagare una multa di 42 milioni di euro, oggi con la chiusura di 51 su 81 siti dismessi paghiamo 6,6 milioni di euro". Un calo notevole dei costi che andrà ad azzerarsi nei prossimi anni. Tra i siti principali che restano da chiudere ci sono 10 siti in Calabria, 4 in Campania, 3 in Puglia e 4 in Veneto.(Rin)