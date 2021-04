Speciale scuola: M5s, finalmente regole uguali per tutti e stop protagonismo alcune regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli esponenti del Movimento 5 stelle in commissione Istruzione al Senato "il decreto covid varato ieri dal Consiglio dei ministri, per ciò che riguarda il capitolo scuola, va esattamente nella direzione da tempo indicata dal Movimento 5 stelle. Da un lato - spiegano in una nota - si prevede che le scuole per i più piccoli, fino alla prima media, restino sempre aperte anche in zona rossa. Esattamente come accadeva quando Lucia Azzolina era ministra e come da tempo - in Parlamento e al governo con la sottosegretaria Barbara Floridia - chiedevamo si tornasse a fare. Ma soprattutto si pone un freno al protagonismo di alcuni presidenti di regione (uno su tutti: Vincenzo De Luca), prevedendo che questa regola sia uguale e immodificabile su tutto il territorio nazionale. Adesso - concludono gli esponenti del M5s - lavoriamo insieme affinché anche per gli studenti più grandi si giunga a soluzioni di questo genere. Riportiamo quando possibile tutti i nostri ragazzi in classe per guardare al futuro con sempre maggior ottimismo". (Com)