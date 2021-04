Speciale scuola: dal 1997 oltre mille persone con autismo prese in carico da Spazio Aperto Servizi a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1997 Spazio Aperto Servizi ha preso in carico nella città di Milano oltre mille persone con autismo. Attualmente – grazie a tre distinti poli operativi in città – Spazio Aperto Servizi segue 250 persone tra i 2 e i 65 anni di cui sessanta adulti e 190 tra adolescenti e minori. Lo rende noto la onlus in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. L'approccio seguito propone una presa in carico globale che coinvolge la persona, il sistema famiglia e la sua rete formale e informale di riferimento, attraverso collaborazioni con il mondo scolastico, le neuropsichiatrie, Asst e Ats della Città Metropolitana di Milano. Tantissimi i progetti attivati: dai servizi che si propongono di lavorare sulle autonomie e le abilità sociali considerando la frequenza come momento transitorio verso la vita autonoma e comunitaria, ai percorsi occupazionali che coinvolgono il territorio, ad attività di formazione e consulenze rivolte al mondo della scuola, ai servizi di parent training e percorsi speciali dedicati a fratelli e sorelle. "In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo vogliamo ricordare l'importanza di promuovere un modello di intervento capace di favorire la partecipazione di tutte le reti, formali e informali, che ruotano attorno alla persona. Famiglia, scuola, ma più in generale la comunità e il territorio in cui si vive, sono gli elementi necessari per costruire un vero e proprio progetto di vita e di cittadinanza per ciascuno. Solo così potremo arrivare a non aver più bisogno di una giornata mondiale di sensibilizzazione e a parlare di persone senza dover definire la loro condizione", dichiara Maria Grazia Campese, presidente di Spazio Aperto Servizi. (Com)