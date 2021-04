Speciale scuola: Garante dell'Infanzia, ora prendiamoci cura dei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della riapertura delle scuole abruzzesi, la garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene propone "uno screening di massa tra gli studenti prima della ripartenza delle lezioni in presenza". Inoltre, sottolineando l'importanza di concentrarsi sul mondo giovanile, la Garante è impegnata per realizzare progetti e iniziative allo scopo di restituire ai ragazzi "quel senso di libertà e di creatività che le restrizioni hanno soffocato". "Per un ritorno a scuola in piena sicurezza – ribadisce la Garante - è necessario agire sulla prevenzione. Credo che prima di rientrare in aula sia importante riproporre uno screening massivo sui 182 mila studenti di tutta la regione. Sperando che l'adesione sia totalizzante. È una responsabilità sociale di tutti". Per quanto riguarda le difficoltà vissute dai più giovani nel corso di questa pandemia, Falivene osserva: "I ragazzi sono stati bravissimi, hanno reagito in modo eccellente e hanno una capacità di recupero maggiore degli adulti. Tuttavia si sono sentiti spesso responsabili anche di contagi avvenuti nelle loro case. E sono stati sottoposti a restrizioni continue". (Gru)