Speciale scuola: Carbonaro (M5s), governo passa a fatti, in Aula mozione per riaperture

- "Sulla scuola il governo passa dalle parole ai fatti con l'ultimo decreto. Come chiede il Movimento cinque stelle da tempo, la priorità viene finalmente data al diritto all'istruzione, garantendo le lezioni in presenza fino alla prima media anche nelle zone rosse, e fino alla terza media in quelle arancioni. Il prossimo passo dovrà essere riportare in classe, il prima possibile, anche tutti altri studenti e studentesse ancora in Dad". Lo dichiara Alessandra Carbonaro, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura. "Le Regioni - prosegue - si dovranno attenere alle disposizioni stabilite dal governo: è di cruciale importanza aver introdotto lo stop alle ordinanze che chiudono le scuole in controtendenza rispetto a quanto stabilito a livello nazionale. L'esperienza dei mesi scorsi ci ha dimostrato quanto sia pericoloso e dannoso, soprattutto in termini di aumento delle disuguaglianze tra i giovani, non prevedere alcun limite alla discrezionalità delle Regioni nella politica scolastica", aggiunge la deputata. (Com)