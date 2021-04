Usa: piano per le infrastrutture, ecco i progetti chiave in cantiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato ieri un pacchetto da 2 mila miliardi di dollari di interventi infrastrutturali che è destinato a cambiare il volto del Paese. I fondi sono destinati a rilanciare progetti pubblici rimasti per anni al palo: strade, ponti, ferrovie, porti e aeroporti, reti elettriche e idriche solo per restare nel novero delle infrastrutture fisiche. Per la modernizzazione di ponti, autostrade e strade in cattive condizioni la Casa Bianca ha deciso per esempio di stanziare 115 miliardi di dollari, che dovrebbero servire a riparare oltre 32 mila chilometri di strade, i dieci ponti più significativi per l’economia nazionale e altri 10 mila ponti di minori dimensioni. Uno dei progetti che potrebbero essere finanziati dal pacchetto, per esempio, è quello per aumentare la capacità dell’autostrada I-10, che si articola lungo il confine meridionale degli Stati Uniti collegando Santa Monica, in California, a Jacksonville, in Florida. Sempre nel sud, un progetto in attesa di sblocco da anni è quello della Ferrovia ad alta velocità della California, che dovrebbe consentire ai passeggeri di viaggiare dalla Union Station di Los Angeles a San Francisco in due ore e 40 minuti. (segue) (Nys)