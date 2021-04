Usa: piano per le infrastrutture, ecco i progetti chiave in cantiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i fondi che verrebbero stanziati nel quadro del Piano americano per il lavoro presentato da Biden in Pennsylvania vi sono sicuramente anche 80 miliardi di dollari per la modernizzazione della trafficatissima Linea ferroviaria del nord-est (Nec) dell’Amtrak, che collega le città di Boston, Providence, New Haven, New York, Filadelfia, Wilimington, Baltimora e Washington. I ponti che necessitano interventi strutturali negli Usa sono decine: tra questi vi sono il famoso ponte di Brooklyn a New York, il ponte Theodore Roosevelt di Washington, il ponte San Mateo-Hayward che attraversa la baia di San Francisco (il più lungo della California), il ponte della baia di Pensacola in Florida e il ponte di Vicksburg nel Mississippi. Andranno eseguite riparazioni arretrate e andrà migliorato il servizio di trasporto merci. Per il trasporto pubblico sono previste spese per 85 miliardi di dollari, il doppio rispetto a quelle attualmente stanziate dal governo federale. Il piano di Biden prevede anche lo stanziamento di 25 miliardi di dollari per aeroporti e trasporto aerei e di 17 miliardi di dollari per collegamenti marittimi e porti. Tra gli scali aeroportuali che dovrebbero essere aggiornati e allargati figurano attualmente l’Aeroporto internazionale di Orlando, il John Fitzgerald Kennedy e il Fiorello LaGuardia di New York, l’Aeroporto internazionale di Newark-Liberty, l’O’Hare di Chicago. (segue) (Nys)