Usa: piano per le infrastrutture, ecco i progetti chiave in cantiere (3)

- Ancora, i fondi del nuovo pacchetto includono 111 miliardi di dollari per la sostituzione delle condotte idriche in piombo e per l’aggiornamento dei sistemi fognari; 100 miliardi di dollari per la costruzione di una rete Internet a banda larga che arrivi a coprire il 100 per cento del Paese; 100 miliardi di dollari per rafforzare la rete elettrica. Sul fronte della transizione verde l’amministrazione Biden ha previsto ingenti somme di denaro. Si parla, in particolare, di 174 miliardi di dollari per la realizzazione di 500 mila stazioni di ricarica elettrica per auto, per l’elettrificazione del 20 per cento degli scuolabus e per la fornitura di veicoli elettrici a una serie di agenzie federali, tra cui il Servizio postale. Molti dei fondi, infine, dovrebbero andare a programmi sociali. Sono 213 i miliardi di dollari previsti per costruire, manutenere e ristrutturare oltre 2 milioni di alloggi popolari, da sommare a 100 miliardi di dollari per l’aggiornamento e la realizzazione di nuove scuole, 18 miliardi di dollari per modernizzare ospedali e clinici degli Affari dei veterani, 10 miliardi di dollari per gli edifici federali, 400 miliardi di dollari per espandere i servizi di assistenza sanitaria a lungo termine del programma Madicaid, 180 milioni per progetti di ricerca e sviluppo, 100 miliardi di dollari per la formazione della forza lavoro. (Nys)