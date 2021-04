Sociale: teatro Traiano di Civitavecchia domani si illumina di blu per Giornata mondiale autismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il plesso 'Bambini di Beslan' sarà addobbato con palloncini blu in onore di questa giornata e i bambini cammineranno su un percorso fatto di tanti piedini blu pitturati con la tempera, come simbolo di un percorso verso la relazione con l'altro: 'tutti insieme nello stesso cammino' - aggiunge la nota del comune di Civitavecchia -. Questa iniziativa è stata ideata con la speranza che possa essere di supporto a ogni famiglia nell'affrontare questo tema così delicato e misterioso come le sue cause. Tutto il personale delle tre strutture comunali ha sentito la responsabilità educativa di proporre nel loro piccolo un'attività ludica come quella del disegno per i bambini, da fare a casa con le loro famiglie, che contribuisca a diffondere una corretta conoscenza e un sentimento di rispettosa comprensione e vicinanza emotiva riguardo l'autismo. Il sindaco Ernesto Tedesco ringrazia i genitori e tutto il personale per aver aderito a questa iniziativa, mostrando sensibilità e comprensione sull'importanza di questa tematica", conclude la nota. (Com)