Rifiuti: commissario Vadalà a Nova, obiettivo chiudere sito Riano di Roma entro 2021

- Il generale Giuseppe Vadalà, neo-nominato commissario per la chiusura delle discariche dismesse e abusive del nostro Paese, interpellato da "Agenzia Nova", spiega che nel Lazio ci sono tre dei 30 siti. Il principale è certamente quello di rifiuti speciali di Riano, in provincia di Roma, altri due si trovano a Trevi nel Lazio, in provincia di Frosinone. "L'obiettivo e la priorità nel Lazio - afferma Vadalà - è chiudere entro il 2021 il sito di Riano, la cui sanzione" dovuta alla sentenza della Corte di giustizia europea che nel 2014 ha condannato l'Italia su questa materia "è pari a 400 mila euro ogni sei mesi. Accanto a questo continua il lavoro per chiudere i due siti di rifiuti solidi urbani di Trevi nel Lazio che ci costano 600 mila euro di multa ogni sei mesi". (Rer)