Egitto: presidente Autorità Canale Suez, transitate 194 navi dopo riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 194 le navi transitate lungo il Canale di Suez dalla sua riapertura lunedì, 29 marzo. Lo ha detto l'ammiraglio Osama Rabie, presidente dell'Autorità del Canale di Suez (Sca), durante una conferenza stampa a margine di una cerimonia per onorare l'equipaggio che ha consentito di disincagliare la portacontainer Ever Given. "Centonovantaquattro navi hanno attraversato il Canale di Suez dalla riapertura del corso d'acqua avvenuta lunedì fino a ieri, per un ammontare complessivo di 12 milioni di tonnellate", ha detto Rabie. Altre 87 navi transiteranno oggi con una stazza netta fino a 5,6 milioni di tonnellate, ha indicato Rabie. (Cae)