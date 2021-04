Riforme: Baldino (M5s), voto ai fuori sede è sacrosanto diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sosteniamo e sottoscriviamo la proposta di legge formulata dai costituzionalisti Roberto Bin e Salvatore Curreri su impulso del collettivo Valarioti, per consentire l'esercizio del diritto di voto alle migliaia di studenti e lavoratori fuori sede alle prossime elezioni regionali e comunali". E' quanto afferma in una nota Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera. "Il voto ai fuori sede è una storica battaglia del M5s - aggiunge la parlamentare - ed è tempo di unire tutte le energie, in maniera trasversale, per far arrivare un messaggio chiaro al Viminale. La società cambia e non si può votare con le stesse modalità con cui si votava cento anni fa. Speriamo che tutti i gruppi aderiscano alla proposta istituzionale avanzata dal presidente Giuseppe Brescia". L'esponente pentastellata continua: "Il Movimento cinque stelle ha messo in campo ogni possibile soluzione a questo annoso problema, dalla proposta a prima firma Nesci, già votata alla Camera, a quella sul voto elettronico. Dalla politica deve arrivare una spinta forte per superare resistenze burocratiche. Oggi abbiamo anche il contributo di Roberto Bin e Salvatore Curreri che intendono affrontare una questione essenziale per la nostra democrazia, soprattutto in tempo di pandemia". Baldino conclude: "Andiamo avanti insieme nell'interesse dei giovani e delle istituzioni". (Com)