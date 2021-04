Regno Unito: agente di polizia arrestato con l'accusa di far parte di gruppo terroristico neo-nazista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente di polizia londinese, Benjamin Hannam, è stato arrestato con l'accusa di far parte di un'organizzazione terroristica neo-nazista, il National Action. Hannam è stato trovato in possesso di documenti dettagliati su come combattere utilizzando armi da taglio e istruzioni su come fabbricare esplosivi. Hannam è il primo agente di polizia britannico ad essere arrestato con accuse di affiliazione a gruppi terroristici.(Rel)