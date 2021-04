Slovacchia: neopremier Heger riceve congratulazioni dell'omologo ungherese Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ungherese, Viktor Orban, ha fatto i suoi auguri al nuovo premier slovacco, Eduard Heger, insediatosi ufficialmente oggi. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti". In una lettera indirizzata all'omologo slovacco, Orban ha definito Bratislava un partner strategico e un alleato chiave, affermando che le relazioni bilaterali sono positive in ogni ambito e possono ancora migliorare. Il capo del governo di Budapest ha scritto che, nonostante le sfide poste dalla pandemia di coronavirus, Ungheria e Slovacchia "insieme possono preservare il ruolo di motore di crescita in Europa che è svolto dal gruppo di Visegrad (V4)". Orban si augura di poter vedere Heger di persona al più presto. In una missiva separata, il premier ungherese si è rivolto all'ex capo del governo slovacco, Igor Matovic, ringraziandolo per "l'eccellente cooperazione" e per "l'atteggiamento costruttivo". "Ho particolarmente apprezzato lo sforzo con cui avete rafforzato la cooperazione all'interno del V4", ha dichiarato Orban. (Vap)