- “Ci dobbiamo fidare” degli esperti in merito all’allineamento delle misure di contenimento del virus. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo a “Oggi è un altro giorno” su Rai1. Essere cauti oggi “vuol dire non vanificare gli sforzi che si stanno facendo sulla campagna di vaccinazione: meglio qualche giorno di sacrificio in più arrivando in primavera estate verso la ripresa”. (Rin)