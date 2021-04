Cina: Sri Lanka riceve partita di vaccini Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una partita di vaccini Sinopharm è arrivata ieri in serata nello Sri Lanka dalla Cina, come parte di una donazione del governo cinese allo Stato insulare. I vaccini, dopo essere giunti all'aeroporto internazionale di Bandaranaike, sono stati ufficialmente consegnati al presidente Gotabaya Rajapaksa dall'ambasciatore cinese in Sri Lanka, Qi Zhenhong. Alla cerimonia erano presenti anche il ministro degli Esteri Dinesh Gunawardena e il ministro del Turismo Prasanna Ranatunga. L'ambasciatore Qi ha dichiarato in questa occasione che "l'arrivo dei vaccini dimostra ancora una volta la vicinanza tra Sri Lanka e Cina ed evidenzia l'impegno nel rendere i vaccini cinesi Covid-19 un bene pubblico globale". L'ambasciatore Qi ha anche ringraziato il presidente singalese per aver deciso di "includere cittadini cinesi nel suo piano di vaccinazione". Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, "la Cina ritiene che il partenariato strategico cooperativo con lo Sri Lanka sia basato su un'assistenza reciproca e questo innalzerà le relazioni ad un nuovo livello", ha concluso Qi Zhenhong. (Cip)