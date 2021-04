Russia-Egitto: ministro Esteri Lavrov al Cairo il 12 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, si recherà in visita in Egitto il prossimo 12 aprile per colloqui con il presidente egiziano Abdel Fatah Sisi. Lo ha annunciato oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Il 12 aprile, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov si recherà in visita in Egitto, incontrerà il presidente di egiziano e terrà colloqui con l’omologo Sameh Shoukry. Discuteranno le prospettive di un ulteriore sviluppo della politica, del commercio, cooperazione economica, culturale e umanitaria e la situazione in Medio Oriente e Nord Africa", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo.(Rum)