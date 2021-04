Covid: Ghera (Fd'I), addetti distribuzione alimentare siano equiparati a chi ha priorità vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre al personale docente e non docente delle scuole e delle università, le forze armate, di polizia e di soccorso pubblico, i servizi penitenziari e altre comunità residenziali (oltre naturalmente a tutto il personale sanitario), il governo provveda a inserire da subito anche tutti gli addetti della grande distribuzione alimentare che si trovano in prima linea da oltre un anno e che non hanno mai smesso di lavorare neanche nelle precedenti chiusure nazionali e ora in qualsiasi fascia di colore di appartenenza". Lo dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "Nelle ultime ore - aggiunge - sono decedute due persone a causa del Covid; un commesso di un supermercato Carrefour di Roma e il direttore del Todis di viale Marconi sempre nella Capitale. Come il personale sanitario, anche chi lavora dentro un supermercato si trova a contatto con migliaia di persone al giorno e i rischi di contrarre il virus sono elevatissimi. Il governatore Zingaretti, a fronte dell'elevato numero dei lavoratori impiegati nel settore in questa Regione, organizzi da subito dei punti vaccinali straordinari a ridosso dei supermercati", conclude. (Com)