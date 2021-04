Vaccini: Moratti, in Lombardia vaccinate oltre 54mila persone estremamente vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Lombardia abbiamo 366.705 persone estremamente vulnerabili, di queste 54.458 hanno ricevuto la prima o anche la seconda dose di vaccino. Rispetto a una platea molto ampia, la campagna per gli estremamente vulnerabili è già partita in maniera molto intensa". Lo ha detto la vice presidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante la conferenza stampa per illustrare il piano di vaccinazione massiva e il nuovo sistema di prenotazione che entrerà in funzione venerdì 2 aprile.(Rem)