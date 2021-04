Speciale energia: Usa concedono a Baghdad altri quattro mesi di deroga a sanzioni contro Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno concesso a Baghdad ulteriori quattro mesi di esenzione dalle sanzioni contro entità che commerciano con l'Iran, secondo quanto riferito dai media iracheni. La misura giunge a poche settimane dal riavvio del dialogo strategico Usa-Iraq, previsto per il prossimo 7 aprile in videoconferenza, primo della presidenza guidata da Joe Biden. L’Iraq importa dall’Iran circa un terzo del suo fabbisogno di gas ed energia elettrica. Infatti, le infrastrutture irachene non sono sufficienti a garantire l’indipendenza energetica del Paese. Dal ripristino delle sanzioni contro Teheran alla fine del 2018, Washington ha continuato a estendere il tempo concesso a Baghdad per trovare altri fornitori. A gennaio, l'amministrazione di Donald Trump ha concesso tre mesi di esenzione poco prima della sua sostituzione. Rispetto al predecessore, Biden ha concesso un mese in più all’Iraq per trovare un sostituto alle forniture iraniane. Ad oggi l’Iraq ha un debito di quasi sei miliardi di dollari nei confronti dell’Iran per forniture non pagate. Se da un lato le esenzioni statunitensi consentono a Baghdad di acquistare rifornimenti dal suo vicino senza rischiare ritorsioni, impediscono il pagamento delle forniture in dollari. In base ad alcune indiscrezioni, Washington avrebbe concesso a Baghdad di trasferire parte dei fondi dovuti a Teheran tramite un conto bancario in Svizzera. (Res)