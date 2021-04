Speciale energia: Descalzi (Eni), serve nuovo approccio basato sulla sostenibilità ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fissare target sempre più ambiziosi di decarbonizzazione non è sufficiente: è fondamentale capire come raggiungere questi obiettivi, e mettere a terra piani concreti che coinvolgano il soggetto pubblico e gli investitori. Così l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenuto ad un panel nel quadro dello Iea-Cop26 Net Zero Summit organizzato dall’Agenzia internazionale dell’energia. “Per avere successo nel nostro percorso di transizione energetica sarà essenziale rafforzare la sicurezza energetica e la competitività dei sistemi; diversificare il nostro mix energetico; un nuovo approccio alla tecnologia perché vengano elaborate soluzioni che guardino alla sostenibilità ambientale; e fissare standard internazionali per misurare il progresso di tali iniziative”, ha spiegato, aggiungendo che la decarbonizzazione è possibile grazie a tecnologie di cui già disponiamo come le bioraffinerie, l’economia circolare o la trasformazione dei rifiuti. (Ems)