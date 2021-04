Speciale energia: Cingolani, Italia in prima linea su rinnovabili, tecnologie pulite, idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quali azioni attuare per rafforzare il percorso verso un futuro di energie pulite e come i paesi possono lavorare insieme per ridurre in maniera efficace le proprie emissioni di gas ad effetto serra verso l’obiettivo net zero. Questo uno dei temi sul tappeto dell’incontro fra i ministri nell’ambito del “Net Zero Summit” organizzato da Iea nell’ambito delle iniziative che conducono alla COP26. La “World’s Roadmap to Net Zero by 2050” è la nuova roadmap dell’International energy agency (Iea), finalizzata a raggiungere l’obiettivo delle emissioni net-zero nel 2050. Il confronto di alto livello si svolge in modalità virtuale e vede impegnati, assieme al ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, al direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Faith Birol, i ministri e rappresentanti di vari paesi fra cui: Dan Jorgensen (Danimarca), Arifin Tarif (Indonesia), Anne Marie Trevelan (Gran Bretagna), Seamus O’Regan (Canada), Teresa Ribera Rodriguez (Spagna), Jan Carlos Jobet (Cile), Barbara Pompili (Francia), Zang Jianhua (Cina), Raj Kumar Singh (India), John Kerry (Usa), Gwede Mantashe (Sud Africa), Anders Ygeman (Svezia), Diego Mesa Puyo (Colombia). Al summit partecipano fra gli altri anche Alok Sharma, presidente della COP26, Ngozi Okonjo-Iweala, direttore generale della WTO, Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea, Cristiana Figueres, founding partner di Global Optimism. (Com)