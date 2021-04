Speciale energia: Turano, impegno per riconversione ex Petrolchimico a Siracusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto l'incontro con le imprese del Polo petrolchimico di Siracusa e Confindustria in vista del protocollo di intesa che raccoglierà le istanze dei territori e delle aziende da accompagnare lungo il percorso di riconversione e decarbonizzazione. All'incontro convocato dall'assessorato alle Attività produttive, insieme all'assessorato all'Energia, hanno partecipato l'assessore regionale Mimmo Turano, il prefetto di Siracusa Giusi Scaduto, Diego Bivona di Confindustria, e i responsabili delle aziende Isab srl, Sonatrach Raffineria Italiana, Sasol Italy, Versalis spa, Erg Power, Eni srl e Air Liquide Italia spa. L'annuncio in una nota della Regione Siciliana. L'assessore Turano ha spiegato: "Il governo Musumeci rinnova il suo impegno verso le aziende petrolchimiche del Polo industriale di Siracusa, e si fa portavoce di questo processo di riconversione. L'occasione è un momento di ascolto e confronto doveroso e indispensabile per stabilire di concerto strategie univoche e portare una sola voce a Roma. La questione della riconversione è un tema da discutere in ambito nazionale ed europeo. Lo Stato non può disattendere e c'è già stata una manifestazione di attenzione, che passa attraverso la dichiarazione di area di crisi complessa e non solo". (Ren)