Speciale energia: spento l'inceneritore di "Core" a Sesto San Giovanni, prende il via la biopiattaforma

- Spento definitivamente l'inceneritore di Sesto San Giovanni (Milano). Nelle prossime settimane sarà dismesso e demolito per dare inizio ai lavori di costruzione della nuova Biopiattaforma. L'atto ufficiale nella sede di via Manin. Presente l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo ed i sindaci dei Comuni del Consorzio che finora hanno 'bruciato' i rifiuti: Roberto Di Stefano (Sesto San Giovanni), Giacomo Ghilardi (Cinisello Balsamo), Angelo Rocchi (Cologno Monzese), Luigi Gianantonio Magistro (Cormano), Ivonne Cosciotti (Pioltello) e Paolo Micheli (Segrate). Intervenuti, tra gli altri, Michela Palestra, (Città metropolitana di Milano) e Alessandro Russo (presidente Gruppo Cap). La biopiattaforma, un progetto unico in Italia e il più importante a livello europeo, avrà due linee di produzione: una per la trasformazione dei rifiuti umidi in biometano, Forsu (frazione umida organica), biocombustibile che riduce l'emissione di anidride carbonica del 97 per cento. L'altra per la trasformazione dei fanghi in fertilizzante e in energia termica per il teleriscaldamento. I fanghi, prodotti ogni anno dai 40 depuratori del Gruppo Cap che erano materia di scarto serviranno a produrre 11.120 MWh/anno di calore per il teleriscaldamento e recuperare fosforo da impiegare come fertilizzante. In questo modo, il 75 per cento dei fanghi verrà trasformato in energia e il 25 per cento in fertilizzante. (Com)