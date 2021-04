Speciale energia: Grecia, Macedonia del Nord si unisce a progetto per terminal Gnl di Alessandropoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord sarà parte del progetto per la costruzione del terminal per il gas naturale liquefatto (Gnl) di Alessandropoli, nella Grecia settentrionale. Lo ha affermato il primo ministro macedone, Zoran Zaev, osservando che si tratta di un progetto per un impianto con una capacità di 5,5 miliardi di metri cubi di gas. Zaev è intervenuto in conferenza stampa dopo la firma dei memorandum per il coinvolgimento della Macedonia del Nord nei progetti per la costruzione del terminal Gnl a 17 chilometri da Alessandropoli. Già lo scorso settembre era emersa la volontà di Skopje di partecipare alla costruzione del terminal Gnl offshore di Alessandropoli. In quel periodo, infatti, il premier macedone Zaev ha avuto un incontro ad Atene con l'amministratore delegato del gruppo Kopelouzos, azionista fondatore del consorzio Gastrade che gestisce la costruzione della stazione per la gassificazione e lo stoccaggio temporaneo del gas naturale liquefatto. (Seb)