Lavoro: Fisascat-Cisl, incontro urgente con Regione Lazio su chiusura punti vendita Douglas

- Relativamente alla chiusura dei punti vendita Douglas il segretario generale e il segretario territoriale della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti, Stefano Diociaiuti e Giulia Falcucci dichiarano: "Abbiamo inoltrato una richiesta di incontro urgente alla Regione Lazio per affrontare il tema delle ricadute che le decisioni unilaterali assunte da Douglas nell'ultimo periodo avrebbero sul nostro territorio: nel Lazio sono infatti a rischio ben 19 punti vendita e 74 lavoratrici, lavoratori e famiglie". "Riteniamo imprescindibile un intervento autorevole delle Istituzioni locali - aggiungono - per impedire una prospettiva che avrebbe un costo sociale al momento insostenibile. Come purtroppo ben noto, sul nostro territorio, complice anche il calo drammatico del turismo, uno dei nostri asset strategici, il comparto del commercio è più che mai in sofferenza, e le prospettive di ricollocamento per ogni lavoratore a rischio sono vicine allo zero. Per questo motivo, va fatto tutto il possibile per evitare di lasciare qualsiasi lavoratore o famiglia abbandonato a se stesso. In questo senso – concludono – invitiamo anche i consumatori a fare fronte comune con dipendenti che sono per la maggior parte donne, e hanno quindi una tipologia occupazionale particolarmente fragile, prediligendo gli acquisti presso i punti vendita piuttosto che quelli che si tengono tramite e-commerce. Un'alleanza tra clientela e lavoratori può essere fondamentale". (Com)