Scuola: Masi (M5s), su Sasso errore in buonafede, mi scuso

- "Ieri, per un errore indotto da alcuni titoli di giornale, ho personalmente inviato un comunicato a nome dei parlamentari pugliesi, senza la conferma dei colleghi, riportando la notizia di un incarico al ministero alla moglie del sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso. Un errore nato dalla notizia diffusa da alcuni organi di stampa che riportavano la moglie di Sasso nel suo 'staff'. Appena mi sono accorta dell'errore commesso, chiaramente in buona fede, ho immediatamente rettificato la notizia con un comunicato stampa nuovamente uscito a firma dei parlamentari pugliesi, in realtà firmato ed inviato dalla sottoscritta. Mi scuso per aver rilanciato una notizia non corretta. Questi sono i fatti e non intendo fornire alibi per alcuna strumentalizzazione". Lo scrive in una nota la deputata M5s, Angela Masi.(Com)