Lombardia: pm, sospetta origine su oltre 2 milioni dichiarati da Fontana con voluntary disclosure 2015

- Ammonterebbe a più di 2 milioni di euro la parte ritenuta di origine sospetta della provvista di 5,3 milioni di euro detenuta da Attilio Fontana in un conto svizzero e poi "scudata" nel 2015. Ed è attorno a questa ipotesi investigativa che i pm di Milano Furno-Scalas-Filippini, coordinati dall'aggiunto Maurizio Romanelli, hanno iscritto nel registro degli indagati l'attuale presidente della Regione Lombardia per autoriciclaggio a seguito di una presunta falsità nella "collaborazione volontaria" per regolarizzare con il fisco i capitali esteri. In particolare, gli inquirenti si sono concentrati su un rapporto bancario con un deposito iniziale di due milioni di euro aperto alla filiale Ubs di Lugano nel 2005 dalla madre di Fontana e gestito da un trust alle Bahamas le cui quote erano detenute da una "Fondazione Obbligo", con sede a Vaduz in Liechtenstein. Su quel conto sarebbero poi confluiti altri tre milioni di euro giacenti su un altro conto aperto sempre dalla madre dell'attuale governatore nel 1997 e chiuso nel 2005. Da una consulenza tecnica fatta fare dalla Procura risulterebbe falsa la firma apposta dalla madre nei documenti per aprire il conto nel 2005. Per Fontana tutti i 5,3 milioni di euro, regolarizzati con la voluntary disclosure nel settembre 2015, sarebbero riferibili all'eredità ricevuta alla morte della madre, avvenuta pochi mesi prima. Una versione che non convince i magistrati che sospettano invece che il deposito iniziale da due milioni di euro possa essere provento di una presunta evasione fiscale (prescritta) ritenendo poco probabile la tesi che tra il 1997 e il 2005 la madre di Fontana, ormai in pensione, sia riuscita ad accumulare quella cifra. I rappresentanti della Procura, guidata da Francesco Greco, hanno quindi deciso di inoltrare ieri una richiesta di assistenza giudiziaria alle autorità svizzera con l'obiettivo di ottenere della documentazione integrativa a quella contenuta nella voluntary disclosure presentata da Fontana così da avere un quadro più chiaro sui movimenti finanziari relativi ai conti al centro dell'inchiesta.(Rem)