Trasporto: Fit-Cisl, Enav convochi l'organismo bilaterale per conoscere le strategie aziendali

- "Da novembre Enav ha interrotto le convocazioni mensili dell'organismo paritetico di garanzia, che l'amministratore delegato al momento del suo insediamento si era impegnato ad attivare ogni mese regolarmente. Non comprendiamo questo dietrofront, che è tanto più inaccettabile se si considera che è necessario fare il punto della situazione sul piano strategico aziendale". E' quanto si legge in una nota di Fit-Cisl. "Chiediamo un rapido cambio di atteggiamento, soprattutto in considerazione del particolare momento che l'azienda attraversa, a causa della pandemia". (Com)