Vaccini: Moratti, dosi aprile confermate, successo campagna Lombardia influirà su successo del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dosi per aprile sono confermate, ci auguriamo di poter avere le dosi che ci consentano di rispettare la tabella indicata dal dottor Bertolaso, il successo della campagna vaccinale in Lombardia influirà molto sulla campagna vaccinale del Paese". Lo ha detto la vice presidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante la conferenza stampa per illustrare il piano di vaccinazione massiva e il nuovo sistema di prenotazione che entrerà in funzione venerdì 2 aprile. (Rem)