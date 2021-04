Speciale energia: Romania, Romgaz presenta offerta per rilevare quota Exxon Mobil in progetto gas nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione della società energetica romena Romgaz ha approvato l'offerta vincolante per rilevare la partecipazione della compagnia statunitense Exxon Mobil nel progetto per l'estrazione di gas naturale nelle acque del Mar Nero. E' quanto si legge in un comunicato della stessa Romgaz. "Vista la lettera inviata da Exxon Mobil upstream business development il 15 febbraio 2021 in cui si afferma che la data finale entro la quale gli acquirenti interessati sono invitati a presentare offerte vincolanti è il 31 marzo 2021, il Consiglio di amministrazione di Romgaz ha approvato l'offerta vincolante di acquisto di tutte le azioni emesse (che rappresentano il 100 per cento del capitale sociale di ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), che detiene il 50 per cento dei diritti acquisiti e degli obblighi assunti attraverso l'Accordo di concessione per l'esplorazione, lo sviluppo e lo sfruttamento petrolifero nel perimetro Neptune Deep. La restante quota del 50 per cento dei diritti acquisiti e degli obblighi assunti è di proprietà di Omv Petrom", si legge nel documento citato. (Rob)