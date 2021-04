Speciale energia: Enel X sviluppa sistema trigenerazione di energia per attività di Nsg Group in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rendere ancora più sostenibili i processi di produzione di energia attraverso soluzioni innovative ed efficienti: con questo obiettivo Enel X diventa partner di Nsg Group, uno dei principali produttori al mondo di vetro per l’edilizia, l’industria automotive e il settore del vetro tecnico. Stando al relativo comunicato stampa, Enel X effettuerà un intervento di ammodernamento della centrale di cogenerazione di Pilkington Italia con sede a San Salvo, uno dei più grandi siti industriali nel settore vetro al mondo: il progetto si inserisce all’interno di una collaborazione più ampia con la global business line del Gruppo Enel che sviluppa soluzioni incentrate sui principi di sostenibilità, efficientamento energetico ed economia circolare. "Siamo soddisfatti di offrire soluzioni avanzate nel settore della cogenerazione a un partner importante come Nsg Group, impegnato a ottimizzare i consumi di energia dei propri siti produttivi, contribuendo positivamente alla sostenibilità ambientale: con l’intervento all’impianto di San Salvo garantiamo al sito più flessibilità ed efficienza energetica oltre alla riduzione di emissioni climalteranti nell’atmosfera che contribuiranno a far raggiungere a Nsg Group i target di decarbonizzazione”, ha commentato Augusto Raggi, responsabile di Enel X Italia. “Un obiettivo condiviso con Enel X che, con tecnologie innovative, vuole continuare a giocare un ruolo da protagonista accelerando il processo di transizione energetica in atto in Italia e a livello globale”, ha aggiunto. (Com)