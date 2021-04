Speciale energia: premier Borisov, interconnettore Grecia-Bulgaria completo entro fine 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interconnettore del gas tra Bulgaria e Grecia sarà completato entro la fine del 2021. Lo ha dichiarato il primo ministro bulgaro Bojko Borisov, nel corso di una visita oggi al cantiere dei lavori per l'interconnettore nella località di Dimitrovgrad. Secondo quanto spiegato da Borisov, in questo modo anche il gas naturale liquefatto (Gnl) in arrivo dal terminal greco di Alessandropoli potrà passare attraverso il gasdotto Grecia-Bulgaria (Igb). La capacità del gasdotto, secondo Borisov, potrà aumentare fino a 5 miliardi di metri cubi di gas l'anno. Tramite l'interconnettore, nella visione del capo del governo di Sofia, potrà fluire il gas proveniente da Stati Uniti, Israele, Egitto e molte altre fonti. "In questo modo il progetto permette al 100 per cento la diversificazione", ha evidenziato Borisov. I lavori di costruzione stanno avanzando: secondo l'agenzia di stampa "Bta", al momento i tubi sono stati consegnati su 150 chilometri del tracciato; i lavori di saldatura hanno interessato 120 chilometri; mentre su 70 chilometri del gasdotto le tubature sono già state posate sul terreno. La lunghezza totale del gasdotto Igb è di 182 chilometri, di cui 150 sul territorio della Bulgaria e la parte restante in Grecia. (Bus)