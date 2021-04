Speciale energia: Ansaldo Energia dà il via alla più imponente attività di formazione mai realizzata in azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di un investimento così importante nel capitale umano non si ha memoria in Ansaldo Energia: oltre 122 mila ore di formazione per quasi 1.200 dipendenti, concentrate in quattro mesi, per far crescere le competenze individuali e mettere i suoi dipendenti nelle condizioni di affrontare al meglio i rapidi cambiamenti del mercato del lavoro. Stando al relativo comunicato stampa, partirà la prossima settimana in Ansaldo Energia un progetto di grande importanza e valore per i propri lavoratori: l’azienda ha ricevuto da Anpal (Agenzia per le politiche attive del lavoro) l’autorizzazione a realizzare un percorso di formazione, presentato lo scorso dicembre, che andrà a coinvolgere la quasi totalità del personale impiegatizio della sede genovese. Il progetto era stato sottoposto all’Agenzia lo scorso dicembre, dopo che l’azienda, attraverso un percorso condiviso, aveva firmato con il sindacato i necessari accordi: l’operazione beneficerà del Fondo Nuove competenze e permetterà a 1.197 persone tra impiegati e quadri di Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare di accedere a 102 ore di formazione pro capite. (Com)