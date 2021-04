Speciale energia: Tunisia, premier Mechichi incontra rappresentanti compagnia Atog

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività in Tunisia della società petrolifera tunisino-britannica Anglo-Tunisian Oil and Gas (Atog), e la risoluzione di alcuni problemi che essa deve affrontare, sono stati al centro di un colloquio avvenuto tra il primo ministro tunisino, Hichem Mechichi, e l’ambasciatore del Regno Unito nel Paese, Edward Oakden, alla presenza del presidente di Atog, Jonathan Taylor, e dell’amministratore delegato James Berwick. Il premier tunisino, secondo quanto riferisce un comunicato della presidenza del governo di Tunisi, si è dichiarato a favore della creazione di una diplomazia economica efficace, sottolineando la necessità di sostenere gli investimenti esteri e di superare le difficoltà incontrate dagli investitori, per creare nuovi posti di lavoro. I dirigenti della compagnia Atog da parte loro hanno accolto con favore il sostegno del governo agli investimenti, affermando che la società mira a sviluppare il suo ambito di attività e a rafforzare i suoi investimenti in Tunisia, estendendoli al campo delle energie rinnovabili. (Tut)