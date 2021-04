Francia: Danone annuncia un taglio di 1.850 posti in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danone ha annunciato un taglio di 1.850 posti di lavoro in tutto il mondo, di cui 458 in Francia nell'ambito del piano di ristrutturazione del gruppo. Il numero è leggermente inferiore rispetto a quello annunciato in precedenza, quando si parlava di una riduzione che poteva arrivare "fino a 2 mila posti" e che in Francia avrebbe riguardato tra i 400 e i 500 dipendenti. Il piano, ribattezzato "Local First", era stato presentato a settembre dall'ex presidente Emmanuel Faber. (Frp)