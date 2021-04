Disabilità: parte raccolta fondi per un nuovo polo di riferimento per quella infantile a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contribuire alla realizzazione di un nuovo polo di riferimento per la disabilità infantile nella città di Milano, volto a riabilitare, accompagnare nel percorso scolastico, preparare al percorso lavorativo e alla vita indipendente bambini e ragazzi con patologie neurologiche complesse. È questo l'obiettivo della campagna di raccolta fondi lanciata da Fondazione Tog - Together To Go Onlus, che fino al 19 aprile 2021 è possibile sostenere tramite sms e chiamate al numero solidale 45583. Ancora oggi nel mondo occidentale tre bambini su mille nati vivi - ricorda una nota della Fondazione - soffrono di paralisi celebrali infantili, cinque di patologie genetiche con grave ritardo mentale. Bambini per i quali anche le più semplici attività della vita quotidiana, dell'apprendimento, della comunicazione e dell'interazione sociale risultano difficili e faticose. Dal 2012 Tog si prende cura dei piccoli pazienti con malattie neurologiche complesse e delle loro famiglie nel suo centro di eccellenza, dove grazie a terapisti altamente qualificati offre percorsi personalizzati di riabilitazione neuro cognitiva. Intervenendo su tutti i deficit - motori, cognitivi, comunicativi e comportamentali – provocati da queste patologie, l'intervento riabilitativo complesso è in grado di stimolare lo sviluppo della personalità di bambini e ragazzi e di aiutarli a raggiungere il massimo delle loro potenzialità.(segue) (Com)