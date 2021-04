Disabilità: parte raccolta fondi per un nuovo polo di riferimento per quella infantile a Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del nuovo polo per la disabilità infantile è aiutare un numero sempre maggiore di bambini e ragazzi, ampliando al tempo stesso i servizi offerti per supportarli in ogni aspetto della vita. Il nuovo centro sarà un luogo dove non solo curare corpo e mente dei piccoli pazienti, ma anche accompagnarli nel cammino verso l'inserimento sociale e una vita sostenibile e dignitosa. Nella nuova struttura, che sostituirà quella già esistente, Tog potrà accogliere in un ambiente ampio, armonioso e totalmente accessibile fino a duecento bambini con patologie neurologiche complesse provenienti da tutto il Nord Italia: ognuno sarà seguito in totale gratuità grazie a una riabilitazione neuro cognitiva personalizzata in base alla necessità e ai tempi di vita. Percorsi riabilitativi ed educativi mirati saranno offerti anche ai bambini con fragilità diverse, in particolar modo a quelli con disturbi specifici di apprendimento in situazioni di svantaggio economico. Tog lavorerà inoltre per favorire il più possibile l'inserimento scolastico dei piccoli pazienti, mentre i ragazzi più grandi saranno aiutati nell'avviamento al lavoro e alla vita indipendente grazie a laboratori dedicati all'acquisizione e al perfezionamento di abilità professionali.(segue) (Com)