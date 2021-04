Disabilità: parte raccolta fondi per un nuovo polo di riferimento per quella infantile a Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla prosecuzione di tutte le attività già proposte nel centro di eccellenza attualmente in uso (fisiochinesiterapia, psicomotricità, logopedia, musicoterapia, terapia neuro-cognitiva, terapia della comunicazione), la tipologia di interventi offerti sarà ampliata grazie alla realizzazione di una piscina, un laboratorio per la fabbricazione digitale di ausili e oggetti di uso quotidiano, un'area di intervento con alta tecnologia (come il sistema di eye tracking, che decodifica il movimento oculare anche in caso di alterata postura della testa), ambulatori di visita dedicati a specifici disturbi (ortopedici, alimentativi, gastroenterologici, ecc.) associati alla patologia neurologica complessa. Nel nuovo polo le famiglie continueranno a trovare sostegno psicologico, e un ruolo importante sarà ricoperto dall'attività formativa per la specializzazione di operatori clinici ed educativi nel campo della disabilità e della fragilità educativa. Il nuovo centro Tog mira a diventare un punto di riferimento clinico e socioeducativo dove bambini e ragazzi con disabilità potranno intraprendere percorsi efficaci di "buona vita" (dalla scuola, al doposcuola, all'avviamento al lavoro) aiutando loro stessi e le loro famiglie. La struttura sarà aperta al territorio e ai cittadini per favorire l'inclusione sociale e la conoscenza e la sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti le patologie neurologiche complesse.(Com)