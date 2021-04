Cina: indagine Oms, nessun prodotto animale campionato nel mercato di Wuhan risultato positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso numerosi test condotti sui prodotti animali presso il mercato del pesce di Huanan, a Wuhan, si è giunti alla conclusione che "nessuno dei prodotti animali campionati sul mercato è risultato positivo". Lo ha detto ieri in conferenza stampa Liang Wannian, il capo della squadra cinese all'interno del team in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L'esperto ha precisato che "i campioni ambientali prelevati dopo la chiusura del mercato del pesce hanno rivelato una diffusa contaminazione ambientale da parte del virus, in particolare nelle bancarelle di prodotti acquatici". I risultati suggeriscono quindi che "il mercato ha avuto la possibilità di introdurre il virus attraverso persone infette, prodotti contaminati delle catene del freddo, animali e prodotti animali", ha affermato l'esperto. A questo punto Liang ha concluso: "Dobbiamo ancora effettuare test rilevanti sui prodotti della catena del freddo". (Cip)