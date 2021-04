Lombardia: Piloni (Pd), sul buon utilizzo dell'acqua si gioca il futuro della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acqua settore strategico per il futuro della Lombardia. Lo pensa il consigliere regionale Matteo Piloni, che insieme ad altri consiglieri regionali del Pd, ha chiesto, oltre due mesi fa, l'audizione del presidente e del direttore generale di Confservizi Cispel Lombardia e del direttore generale della direzione generale Territorio e Protezione civile al fine di conoscere il quadro aggiornato degli investimenti programmati in relazione al servizio idrico in Regione Lombardia. "L'audizione che attendevamo da due mesi – dice Piloni - ci ha confermato che il tema è strategico e che abbiamo fatto bene a chiedere il punto della situazione perché le risorse che saranno individuate dovranno essere concentrate sull'efficientamento del servizio idrico regionale e rispondere all'insieme delle esigenze di fabbisogno e qualità dell'acqua. Parliamo di 1,6 miliardi che potrebbero arrivare dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che sarà pronto per aprile prima della trasmissione all'Europa". "Risorse - aggiunge - che dovranno essere messe a supporto dei piani di investimento delle singole Ato territoriali, sommati ad essi, creando quella sinergia necessaria a sbloccare eventuali investimenti che non rientrano nel Pnrr. Sarà però importante che all'arrivo delle risorse i progetti siano pronti e cantierabili". "Tutte le risorse che avremo a disposizione dovranno quindi essere utilizzate per dare una risposta complessiva al fabbisogno regionale. È necessario che queste risorse siano confermate anche nel prossimo piano al varo del governo e bisogna, anche in Lombardia, concentrare e potenziare le risorse sugli interventi relativi al dissesto idrogeologico e al risparmio dell'acqua", conclude il consigliere dem. (Com)