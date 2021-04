Imprese: Tagliavanti (Camera commercio), soffrono ma resistono, transizione digitale inevitabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente i dati dell'Osservatorio permanente istituito dalla Camera commercio di Roma, il presidente Lorenzo Tagliavanti dichiara: "I risultati di questa nuova indagine delineano un quadro di forte sofferenza per il nostro tessuto produttivo, ma anche un impatto della crisi differenziato: più contenuto per manifatturiero e costruzioni, molto forte per alberghi, ristoranti e commercio dove il calo del fatturato è più marcato e la ripresa ancora lontana dal manifestarsi". "La pandemia, senza dubbio - spiega - ha poi accelerato il processo di digitalizzazione delle imprese e lo dichiara quasi una su quattro (22,6 per cento) ma le piccole, che rappresentano la spina dorsale del nostro tessuto produttivo, hanno spesso un livello delle competenze che è un punto debole. Per questo è necessario un grande sforzo, da parte di tutti gli attori preposti allo sviluppo, per accompagnare le Pmi nella trasformazione digitale perché è ormai una scelta obbligata: solo se l’impresa è innovativa, sopravvive". (segue) (Com)