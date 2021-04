Imprese: Tagliavanti (Camera commercio), soffrono ma resistono, transizione digitale inevitabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In generale, l’Osservatorio della Camera di commercio attivato a marzo 2020 in concomitanza con l’avvio del primo lockdown - prosegue Tagliavanti - ci ha restituito l’immagine di un sistema imprenditoriale locale che non si arrende, seppur tra molte difficoltà. Dopo un anno la situazione resta complessa, ma la campagna vaccinale in costante potenziamento, il nuovo decreto ristori e i fondi del Recovery plan inducono a un minimo di ottimismo per i mesi a venire. Roma, la Capitale d’Italia, può e deve ripartire. Il tempo delle rendite è finito, serve una nuova visione di sviluppo e auspico – conclude Tagliavanti - che venga realizzato un grande progetto capace di legare insieme le filiere della produzione, del sapere, dell’innovazione e della conoscenza, facendo leva sul grande patrimonio della nostra città. Noi, come Camera di commercio, siamo pronti a dare il nostro contributo”. (Com)